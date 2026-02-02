V letošním roce bude muset řada domácností refixovat úrokové sazby u svých hypoték, a logickou otázkou proto je, jakým směrem se úrokové sazby vydají. Klíčovou roli v tomto ohledu sehrává Česká národní banka. Zůstanou sazby stabilní, nebo se ještě mírně sníží?
Po odeznění inflační vlny snižovala ČNB úrokové sazby od prosince 2023 do května 2025. Přestože existoval prostor pro další opatrné uvolnění měnové politiky, centrální banka se rozhodla více akcentovat přetrvávající proinflační rizika – zejména rychlý růst mezd, zdražování nemovitostí, zvýšenou inflaci v cenách služeb a nejistotu spojenou se stavem veřejných financí. Posledních devět měsíců tak zůstávají úrokové sazby beze změny a zdálo se, že tento stav může přetrvat delší dobu.
Objevují se však náznaky, že by se otázka dalšího snižování sazeb mohla znovu otevřít.
