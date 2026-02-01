Nikdy neříkej nahlas, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit, zní stará moudrost, která se vyskytuje už v Ezopových bajkách. Vláda Andreje Babiše při svém nástupu ústy předsedy hlásila, že nepotřebuje sto dní hájení. A tak byla vyslyšena. Už 49 dní po jejím nástupu se na řadě míst Česka konaly velké demonstrace proti jejím krokům. Je to opravdu rychlost. Co se to děje? A co je spouštěčem a hlubší příčinou protestů?
Formálně vzato lidé demonstrují na podporu prezidenta Petra Pavla, který brání nástupu kauzami a ostudami obtěžkaného Filipa Turka do pozice ministra životního prostředí. A čelí přitom drsnému tlaku, jak nás o tom přesvědčují esemesky ve stylu „když Turka nejmenuješ, tak uvidíš“, které na Hrad poslal šéfmotorista Petr Macinka. Prezident samozřejmě ustoupit nechce a lidé, kteří ho chápou jako poslední instanci, která brání v rozletu tomu, co je podle nich na nové vládě personálně i principiálně nejhorší, se za něj hromadně postavili.
Hranaté neštěstí jménem Turek je ale fakticky jenom spouštěčem protestů. Demonstrace (na tu pražskou přišlo více než 80 tisíc lidí) mají hlubší a komplexnější příčiny. Jaké?
Co se dočtete dál
- Jaké kroky Babišovy vlády vyvolaly nové masové protesty v Česku
- Co mají společného české demonstrace s protesty v Minneapolisu
- Jaká je povaha střetu, ke kterému nejen v česku, ale v celém západním světě dochází
