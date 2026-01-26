Investoři z Evropy – konkrétně z osmi zemí, kterým Trump pohrozil kvůli Grónsku novými cly - drží zhruba polovinu z amerických akcií vlastněných cizinci. Podle některých analytiků citovaných agenturou Bloomberg ale zhruba od dubna loňského roku začal pomalý odliv evropských investorů a čím dál víc jich řeší, jak se amerických aktiv zbavit.

Evropské zbrojařské firmy zase mohutně investují do nových kapacit i do výzkumu a vývoje. Souvisí to i s tím, jak evropští politici mluví o tom, že peníze investované do obrany by měly jít především domácím výrobcům.

