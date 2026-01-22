Začátek letošní roku na akciovém trhu je ve znamení pokračující rotace z dosavadních lídrů v podobě velkých technologických firem do tradičnějších sektorů více spjatých s celkovým vývojem ekonomiky. Zatímco v poslední době nejvýkonnější technologický index Nasdaq a jemu čím dále více podobný index S&P 500 již několik měsíců přešlapují na místě, rovnoměrně vážený index míří vzhůru. Po předchozím slabém období se totiž nyní daří především akciím středně velkých a menších společností.
Otáčí se tak situace z posledních let, kdy index S&P 500 posiloval a přitom velké množství akcií jen stagnovalo. Leden prozatím ukazuje, že akciový trh může růst a index S&P 500 přitom víceméně zůstane na místě. Zmírňuje se tak rozdíl v ocenění mezi indexem váženým tržní kapitalizací a indexem váženým rovnoměrně, k jehož hodnotě každá akcie přispívá stejným dílem.
Perspektiva střední a východní Evropy roste. Odrazit se to může i na přehlížených akciových trzích
Hlavním důvodem pro přeskupování portfolií jsou vyhlídky na vylepšení ekonomického růstu díky hospodářské politice v hlavních regionech. Jednak jde o fiskální stimuly v podobě rostoucích výdajů na zbrojení, přičemž je třeba vyzdvihnout hlavně uvolnění rozpočtových stavidel v Německu. Ve Spojených státech by se pak měl projevit efekt loni schváleného Big Beautiful Bill. V ekonomice by měly také začít působit nižší úrokové sazby v návaznosti na uvolnění měnové politiky centrálních bank. Fed od prosince navíc opět zvyšuje svoji bilanci a americká vláda provádí de facto svoje kvantitativní uvolňování skrze nákupy hypotečních zástavních listů přes vládní agentury na podporu bydlení.
Katalyzátorem pro změnu vývoje na trzích byly poslední kvartální výsledky Nvidie, po kterých bylo vidět, že téma vývoje umělé inteligence již vykazuje známky vyčerpání. Dosavadní jednoznačný vývoj technologického sektoru zároveň rozhodil nový model od Googlu natrénovaný na vlastních procesorech, čímž se naboural doposud vítězící ekosystém akcií firem okolo OpenAI. V neposlední řadě přesun z technologického sektoru umocňují obavy o budoucnost softwarových firem, když pokrok v kódovacích schopnostech AI může tlačit ceny softwaru dolů.
