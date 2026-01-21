Leden ještě ani neskončil a už je zaděláno na investiční příběh roku, alespoň očima českých investorů. Česká zbrojní skupina CSG Michala Strnada totiž potvrdila vstup na burzu. Její akcie se začnou obchodovat už v pátek 23. ledna 2026.
Michal Strnad na burze vybere celkem 3,3 miliardy eur, z čehož 2,5 miliardy eur půjde přímo jemu za prodej jeho vlastního podílu, dalších 750 milionů eur získá CSG. Tím se ocenění skupiny CSG vyšplhá na zhruba 25 miliard eur. Českou polostátní firmu ČEZ tak CSG na pomyslném žebříčku nejhodnotnějších českých společností nejspíš ještě nevystřídá, se svou valuací jí ale dýchá na krk.
Jde tak o skvělý český byznysový příběh, který se ale nemusí nutně přetavit v úspěšný investiční příběh budoucích akcionářů. Proč?
Co se dočtete dál
- Jak probíhají podobné úpisy, kdo na nich vydělá a jak to může být s CSG.
