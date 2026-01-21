Historicky platí, že s blížící se polovinou prezidentského cyklu v USA upadají akciové trhy do výrazné nervozity, která ale obvykle rychle opadne po midterm elections. Tyto volby do Kongresu uprostřed prezidentského mandátu nás čekají letos, tradičně v listopadu. Bude se při nich volit nová sněmovna a třetina Senátu.
Americký akciový index S&P 500 má za sebou silné tři roky dvojciferných výnosů a Wall Street počítá s pokračováním růstu i v roce 2026. Jenže v průběhu let, ve kterých probíhají midterm elections, býváme svědky propadů indexu až o 18 procent a jeho růst za celý rok tak bývá pouze zanedbatelný. Stojí za tím politická nejistota. Strana u moci ji často ztrácí v Kongresu a investoři dočasně váhají, jaký to bude mít vliv na politiku. Ve druhé polovině roku, tedy těsně před volbami, bývají trhy nejnervóznější. Dobrou zprávou však je to, že jakmile se hlasy sečtou, sentiment na trhu se obvykle výrazně zlepší.
Trump testuje limity své moci a snaží se získat kontrolu na Fedem. Vede ho k tomu strach z jedné věci
To bude podle našeho názoru platit dvojnásob v letošním roce. Očekává se, že Trump ztratí Kongres, který ovládnou demokraté. Tím by vznikl takzvaný gridlock, kdy ani jedna z politických stran nemůže prosadit radikální politiku. To trhům svědčí, protože se tím výrazně umenšuje politické riziko. To by mohlo platit o to více v případě Trumpova mandátu, který svojí politikou trhy výrazně znervózňuje.
Rok 2026 tedy pravděpodobně nebude přímočarý a politická nejistota bude otřásat již tak zranitelnými trhy, které jsou draze oceněné. Lze předpokládat rotaci kapitálu do levnějších sektorů a titulů s pevným fundamentem. Pokud demokraté ovládnou sněmovnu, investorům se pravděpodobně výrazně uleví. Pokud ale republikáni i nadále zůstanou u moci jak ve sněmovně tak i v Senátu, lze očekávat spíše negativní reakci trhů a přinejmenším dočasné prohloubení případné nervozity. Mezi hlavní témata roku tak mimo již zmíněné bude spadat i monetizace a růst investic v oblasti umělé inteligence, obměna guvernérů Fedu a geopolitika.
