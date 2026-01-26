V souvislosti s oznámením podnikatele Pavla Tykače, že odstaví své uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice i teplárnu Kladno, se rozhořela debata, jestli jeho provozy potřebujeme a jaký dopad jejich konec může mít. Spekuluje se o nedostatku elektřiny či růstu její ceny. A proto se řeší otázka, zda by elektrárny neměl stát zachránit, tedy dotovat jejich pokračování.
Zcela jasné je, že s naší energetikou závislou na uhlí nemůžeme jen nečinně přihlížet, jak dosluhující elektrárny a vyprazdňující se doly odcházejí do dějin. Složitější, zato nutné je rozhodnout se, zda cenově příznivé dodávky elektřiny zajistíme lépe zachraňováním staré technologie, anebo je nahradíme novými.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad bude mít odstavení Počerad a Chvaletic.
- Má stát dotovat provoz uhelných elektráren nebo investovat do náhrady obnovitelnými zdroji?
- Jak státní výnosy z emisních povolenek ovlivňují financování transformace energetiky.
