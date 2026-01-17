Delegáti kongresu ODS volili mezi evolucí a revolucí. Evoluci reprezentoval Martin Kupka, zkušený uhlazený politik, dlouholetý první místopředseda strany a ministr dopravy ve vládě Petra Fialy. Revoluci pak Radim Ivan, pětatřicetiletý komunální politik z Ostravy, který se do stranických struktur navážel kvůli strejcokracii a přišel na kongres neortodoxně v teniskách a bez kravaty. Větší rozdíl mezi kandidáty asi ani být nemohl. Delegáti kongresu zvolili variantu evoluční – Martin Kupka jasně zvítězil, když získal 72 procent hlasů, což je vcelku silný mandát.
Důvody proč se ODS takto rozhodla jsou dva. První spočívá v obecném pravidlu, že k revoluci zpravidla dochází až v momentu, kdy je situace neúnosná. Natvrdo řečeno nikoli vážná, ale zoufalá. A ODS svou situaci takto nevidí. Ve straně převládl pocit, že volby vlastně zas tak hrozně nedopadly a že být druhou nejsilnější politickou formací v Česku a zároveň nejsilnější stranou opozice není žádná katastrofa. Přesně to mimochodem tvrdil v projevu i odcházející předseda Petr Fiala. „Jsme na tom ještě vcelku dobře, takže proč volit radikální řešení,“ unesl se de facto kongres.
Co se dočtete dál
- Proč Martin Kupka v souboji o předsednictví ODS vyhrál
- Co zatím zabrzdilo jeho mladého protikandidáta Radima Ivana
- Jaká budoucnost čeká ODS pod vedení Kupky a jakým rizukům bude čelit
