Svět se stal nepokrytě více transakční, založený na síle a státních intervencích. Americký zbrojařský podindex S&P loni přidal 46 procent, akcie evropských zbrojařů dokonce 58 procent. Největší americká banka JPMorgan slíbila dát 1,5 bilionu dolarů během následujících deseti let na Iniciativu národní bezpečnosti a odolnosti a najala k tomu Todda Combse, prominentního manažera z Buffettovy Berkshire Hathaway. Mezi státy byl akciově nejvýkonnější se ziskem 51 procent Izrael, tedy země, která podle nezávislého panelu OSN páchá genocidu.
Z pohledu HDP (a ziskovost firem je s ním svázaná) je totiž paradoxně lepší, když dům zboříte a znovu postavíte, než když zůstane stát. A se zbraněmi je to stejné. Začnete-li řídit společnost ekonomickou logikou, návratnost na kapitál je vyšší, probíhá-li někde (samozřejmě ne u vás) válka. Zřejmě proto se traduje, že konvenční zbraně, které jsou jednou vyrobeny, budou i použity.
V tomto smyslu si dovolím jednu historickou paralelu. Akcie firem nacistického Německa rostly setrvale od vyhlášení druhé světové války až do prosince 1942 – zlomu bitvy o Stalingrad. Připomíná to někdejší partner v bance Morgan Stanley Barton Biggs v knize Wealth, War and Wisdom (Bohatství, válka a moudrost) a tím také, že akciový trh sám o sobě je amorální, favorizující vítěze, avšak drtivě objektivní. Když se burza otočila, říšská vláda ji ve snaze zabránit výprodejům v lednu 1943 zmrazila a k obchodování se vrátila až v roce 1948. Zhruba 90 procent celkového kapitálu bylo ztraceno.
Zatím jsme jistě v té první fázi. Světové velmoci se stávají stále agresivnějšími, ale jelikož jde o útoky vůči menším sousedům (nikoliv proti sobě navzájem), zatím spíše vyhrávají a získávají nové zdroje a podporu svého průmyslu. Netvrdím, že rychle nastoupí ona fáze dvě, ale historie se rýmuje a je dobré chápat, že mohutné investice do zbrojení postupně oslabí ostatní, skutečně produktivní sektory ekonomik.
A co dělat pak s klesající spotřebou domácností a rostoucím státním zadlužením? Na to teď není čas myslet. Tak už to bývá, když jsou lidé zamilovaní – což je paralela, kterou nabídl psycholog James Hillman v knize s výmluvným názvem Válka a její strašlivá láska (The Terrible Love of War).
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist