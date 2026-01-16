Svět se stal nepokrytě více transakční, založený na síle a státních intervencích. Americký zbrojařský podindex S&P loni přidal 46 procent, akcie evropských zbrojařů dokonce 58 procent. Největší americká banka JPMorgan slíbila dát 1,5 bilionu dolarů během následujících deseti let na Iniciativu národní bezpečnosti a odolnosti a najala k tomu Todda Combse, prominentního manažera z Buffettovy Berkshire Hathaway. Mezi státy byl akciově nejvýkonnější se ziskem 51 procent Izrael, tedy země, která podle nezávislého panelu OSN páchá genocidu. 

Z pohledu HDP (a ziskovost firem je s ním svázaná) je totiž paradoxně lepší, když dům zboříte a znovu postavíte, než když zůstane stát. A se zbraněmi je to stejné. Začnete-li řídit společnost ekonomickou logikou, návratnost na kapitál je vyšší, probíhá-li někde (samozřejmě ne u vás) válka. Zřejmě proto se traduje, že konvenční zbraně, které jsou jednou vyrobeny, budou i použity.

V tomto smyslu si dovolím jednu historickou paralelu. Akcie firem nacistického Německa rostly setrvale od vyhlášení druhé světové války až do prosince 1942 – zlomu bitvy o Stalingrad. Připomíná to někdejší partner v bance Morgan Stanley Barton Biggs v knize Wealth, War and Wisdom (Bohatství, válka a moudrost) a tím také, že akciový trh sám o sobě je amorální, favorizující vítěze, avšak drtivě objektivní. Když se burza otočila, říšská vláda ji ve snaze zabránit výprodejům v lednu 1943 zmrazila a k obchodování se vrátila až v roce 1948. Zhruba 90 procent celkového kapitálu bylo ztraceno.

Zatím jsme jistě v té první fázi. Světové velmoci se stávají stále agresivnějšími, ale jelikož jde o útoky vůči menším sousedům (nikoliv proti sobě navzájem), zatím spíše vyhrávají a získávají nové zdroje a podporu svého průmyslu. Netvrdím, že rychle nastoupí ona fáze dvě, ale historie se rýmuje a je dobré chápat, že mohutné investice do zbrojení postupně oslabí ostatní, skutečně produktivní sektory ekonomik.

A co dělat pak s klesající spotřebou domácností a rostoucím státním zadlužením? Na to teď není čas myslet. Tak už to bývá, když jsou lidé zamilovaní – což je paralela, kterou nabídl psycholog James Hillman v knize s výmluvným názvem Válka a její strašlivá láska (The Terrible Love of War).

