První odhady porodnosti za loňský rok naznačují další propad z dosavadního historického dna v roce 2024. Úhrnná plodnost 1,3 dítěte na ženu je katastrofální, hluboko pod úrovní prosté reprodukce.
Neochota mít děti je často zdůvodňována jako racionální ekonomické rozhodnutí zajišťující celoživotně vyšší životní úroveň. Toto zdůvodnění je mnohem přijatelnější než alibistické nesmysly typu „lidé si nemohou děti finančně dovolit“. Nakonec i v Česku mají nejvyšší plodnost ženy s nízkým vzděláním (a tedy zpravidla i nižšími příjmy).
Z pohledu ekonomie jde o případ, kdy racionální rozhodnutí jednotlivce nemusí být optimální v rámci celku. Diskuse se obvykle rozdělí na tábor bezdětných racionalistů a dětných moralistů, přičemž ti první jsou obviňování ze sobeckosti a společenské neodpovědnosti. Někteří „uvědomělí“ racionalisté se ovšem brání argumentem, že chybějící dítě společnosti nahradí dodatečným kapitálem, který během svého života dokážou nakumulovat díky vyšším úsporám.
Ženy jsou často v šoku, když zjistí, jak malá šance na pořízení dítěte jim zbývá, říká lékařka
I pokud bychom připustili kontroverzní možnost náhrady chybějícího člověka kapitálem, narazíme na neúprosnou matematiku. Hrubá výnosnost fixního kapitálu se pohybuje okolo osmi procent. Zjednodušeně vzato, aby kapitál trvale generoval produkt odpovídající příspěvku průměrného pracovníka (asi 809 tisíc korun v roce 2025), bylo by potřeba vytvořit dodatečný kapitál v hodnotě přes 10 milionů korun v cenách roku 2025. Společensky uvědomělý bezdětný občan by tedy musel během cca 20 let (tolik trvá vychovat produktivního člověka) vybudovat desetimilionovou firmu, případně nakoupit akcie českých firem. Ostatní formy úspor (depozita, státní dluhopisy, zahraniční akcie…) se mohou počítat jen velmi omezeně, protože přímo nepodporují vznik nového kapitálu v Česku.
Investovat v průměru 500 tisíc ročně do rizikového kapitálu po dobu 20 let si běžný občan může stěží dovolit. Neobejdeme se zkrátka bez zvýšení plodnosti, na což by se nejen vláda, ale i média, školy a další měly maximálně zaměřit. Ekonomické pobídky nestačí, je třeba nastolit celospolečenský konsenzus, že mít děti je „in“, samozřejmostí, o které se nepochybuje.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist