Místo aby evropští politici na prvním místě řešili, jak čelit potenciálnímu ruskému nebezpečí, posílají vojáky na mimořádné cvičení do Grónska. Je to jedno z opatření, která mají zvýšit cenu ostrova v očích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce toto území svého dánského spojence připojit k Americe – třeba i silou.

Jak už to v posledních letech bývá, Evropané zase jen reagují na podnět zvenčí, ze světa, který se čím dál víc stává nepřátelským a nevraživým vůči hodnotám liberální demokracie, které ztělesňuje Evropská unie. Její lídři – a tím nemyslíme jen Evropskou komisi, ale vládní politiky všech členských zemí – se bojí nebo nejsou ochotni či schopni přijmout fakt, že ve světě nové geopolitiky se víc než hodnoty a snaha o kompromis nyní cení přetlačování silou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co naznačil nový globální průzkum o náladě Evropanů.
  • Proč se evropští politici cítí svázaní v radikálnějších rozhodnutích.
  • Komu nejvíc během minulého roku nahrál Trump.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.