Pirátské poslankyně a poslanci chodili ve sněmovně po celý den pozpátku. Prý jako upozornění na to, že další vláda Andreje Babiše nás všechny táhne zpátky. „Zpátky na Východ, zpátky do doby bující korupce, klientelismu a normalizace lží,“ jak se praví v prohlášení pirátského předsedy Zdeňka Hřiba. V principu proč ne. Poukazem na zpětnou chůzi zesměšňoval zpátečnictví už v 19. století Karel Havlíček Borovský ve slavném epigramu: „Odkud vzalo, zkouším žáky / jméno Rakous počátek? / Od raků, neb oni taky / chodí pořád nazpátek!“
Co se dočtete dál
- Proč Piráti chodili ve sněmovně pozpátku.
- Jak Piráti formulovali své poselství vůči Andreji Babišovi.
- Proč se politické happeningy mohou obrátit proti svým aktérům.
