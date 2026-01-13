V roce 2017 byl přijat zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Prosadil jej tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Jeho podstatou je zásada, že rozdíl mezi výdaji a příjmy veřejných rozpočtů by neměl pro určité období být vyšší, než stanoví tento zákon. Působí jako výdajová brzda, hrozba jejího spuštění by měla regulovat volební populismus. V případě nadměrného utrácení, které vede k vyšším než zákonem povoleným deficitům, je rozdíl mezi veřejnými výdaji a příjmy nutné uhradit půjčkou. Její následné splácení přirozeně omezí ostatní výdaje státu včetně jeho investic. To ovšem není jediný negativní dopad na investiční klima v zemi.
Nadměrný růst veřejných výdajů vyvolává inflační tlaky, na něž centrální banky reagují zvýšením úrokových sazeb. Vedle zdražení podnikatelských úvěrů rostou také úroky z hypoték, studentských půjček a spotřebitelských úvěrů. Rostoucí deficity veřejných rozpočtů navyšují zadlužení veřejného sektoru. Potřeba vyšších dluhových splátek navyšuje objem emitovaných státních obligací s vyšší úrokovou sazbou. Tyto cenné papíry jsou vyhledávaným aktivem, jehož nákup odčerpává peníze ze soukromého sektoru.
Financováním veřejných projektů na úkor soukromého sektoru dochází k takzvanému vytěsňovacímu efektu a omezení investiční aktivity. Zpomaluje tempo ekonomického růstu a zvětšuje se mezera mezi potenciálním a reálným hrubým domácím produktem. Zpomaluje růst mezd a oslabuje koupěschopná poptávka, což negativně ovlivňuje poptávku po investicích.
V roce 2017 se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti určila maximální výše rozpočtových výdajů ve vztahu k HDP a aktuální hospodářské situaci. Je zřejmé, že překročení této hranice má neblahý vliv na zdravý ekonomický rozvoj. Sledujme, zda bývalý ministr financí, podnikatel a současný premiér ve vládě s Motoristy, pro které rozpočtová disciplína byla předvolební mantrou, dodrží zákon. Společenské zákony na rozdíl od přírodních lze měnit. Bohužel, nebo bohudík?
