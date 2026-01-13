Kurz íránského rijálu je už dlouhé období pod tlakem, který znovu eskaloval v posledních měsících. V roce 2025 oslabil rijál proti dolaru téměř o 50 procent. Podle dat společnosti Bloomberg je kurz nyní zhruba na úrovni 1,5 milionu íránských rijálů za jeden americký dolar. Při zaokrouhlení tak vychází jeho hodnota prakticky na nulu.

  • Co je důvodem prudkého pádu íránské měny a jak vůbec funguje tamní měnový systém.
