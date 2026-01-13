Kurz íránského rijálu je už dlouhé období pod tlakem, který znovu eskaloval v posledních měsících. V roce 2025 oslabil rijál proti dolaru téměř o 50 procent. Podle dat společnosti Bloomberg je kurz nyní zhruba na úrovni 1,5 milionu íránských rijálů za jeden americký dolar. Při zaokrouhlení tak vychází jeho hodnota prakticky na nulu.
Co se dočtete dál
- Co je důvodem prudkého pádu íránské měny a jak vůbec funguje tamní měnový systém.
