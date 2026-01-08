Podle docenta Chocholouška dochází k politováníhodným událostem nejvýše jednou za deset let. Když český stát řekne, že utratí více peněz, než má, je to určitě politováníhodná událost. Že k ní dochází v tomto století každý rok, na té politováníhodnosti nic nemění. Ale naplánovat si manko a pak to manko ještě překročit, to už musí být nějaká extra politováníhodnost. A podle ministryně financí k ní došlo nyní poprvé po šestnácti letech. Tedy by se zdálo, že je vše v pořádku, když se události více-než-politováníhodné dějí ještě vzácněji než běžné desetileté Chocholouškovy politováníhodnosti.
Ale ono ne. On je to jev častější. Omyl o šestnáctiletosti vychází z omylu, že velikost státního manka zjistíme podle ročního výpisu z účtu rozpočtu o silvestrovské půlnoci. Ten ukázal rozdíl mezi loňskými příjmy a výdaji ve výši asi 290 miliard. A pokud by to ministryně suše oznámila, nemohl by býval v úterý nikdo říci ani popel. Účetně skutečně mezi první a poslední vteřinou roku byl schodek vůči 241miliardovému schodku 49 miliard. Ale chceme-li jakkoli porovnávat s jinými roky (či zeměmi), nelze používat toto číslo. Problém přitom není v samotné „zpožděnosti“ nějakých plateb. I od nás, berních poplatníků, stát bere berně někdy se zpožděním, to se však přesto započítává. Disciplína je také vizitkou každé vlády.
S platbami z EU to je jinak. Na rozdíl od našich berní jsou už v rozpočtu zaúčtovány rovnou dvakrát, jednou jako příjem z EU a jednou jako úplně stejný výdaj. Třeba na další rozhlednu. Z toho plyne, že EU dotace ovlivňují výši příjmů a výdajů, ale nikdy ne velikost schodku. Jestli přijde nějaká platba z EU před silvestrovskou půlnocí nebo po ní, tak nemůže určovat schodek. V jakémkoli srovnání (i třeba na tříprocentní limit HDP, na nějž ministryně odkazovala) se tak vždy počítá schodek bez EU. Ten byl 250 miliard, tedy ten plánovaný byl překročen o devět miliard. A nebylo to po šestnácti letech. Bylo to po roce. A předtím to bylo zase po roce. Je to horší, než si Chocholoušek myslel.
