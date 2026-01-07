Ceny se loni držely při zemi, čísla za rok 2025 potvrdila, že je inflace konečně za námi. Posledním rokem, kdy ceny narostly stejně, tedy jen lehce o více než dvě procenta, byl rok 2018, poté následovala tzv. inflační epizoda neboli několik let prudkého cenového růstu kombinovaného se zdražením úvěrů a hypoték.
Nízká inflace spolu se svižným tempem ekonomického růstu je rovněž důvodem, proč se celková důvěra v ekonomiku stále drží nad dlouhodobým průměrem.
Co se dočtete dál
- Jak se loni vyvíjely ceny zboží a služeb?
- Který sektor se vymknul kontrole?
- Jaký vývoj lze očekávat v roce 2026?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.