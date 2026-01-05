Nový rok znamená nejen předsevzetí v soukromém životě, ale také tvorbu scénářů možného vývoje v ekonomice a na finančních trzích. Rok 2025 přinesl slabší než očekávaný hospodářský růst v USA, zatímco celoroční výkon HDP v eurozóně a také v české ekonomice má našlápnuto k překonání původních předpokladů.

V USA i eurozóně si akcie připsaly zisky, navzdory celním nejistotám – a středoevropské trhy v čele s českým si vedly ještě lépe. Euro vůči americkému dolaru výrazně posílilo, což pomohlo i regionálním měnám – zejména forintu a koruně. Pro řadu evropských dluhopisových trhů byl loňský rok naopak ve znamení poklesu cen: platí to i o českých vládních dluhopisech a jejich německých protějšcích, když na sentiment investorů tlačily obavy z výhledu veřejných financí.

Na co pomyslně vsadit ve výhledu na letošní rok? Růst HDP v eurozóně i Česku asi zpomalí, zůstane ale slušný – v případě české ekonomiky nad dvě procenta. Evropě by měly pomoci vyšší výdaje na obranu a infrastrukturu. Nad dvě procenta by se měl vyhoupnout růst ekonomiky USA. V tomto prostředí by se na obou březích Atlantiku mělo dále dařit akciím, zatímco ceny vládních dluhopisů budou v lepším případě stagnovat.

Výhled měnové politiky, tedy pravděpodobný pokles úroků v USA, by měl vést k dalším – byť mírným – ziskům eura vůči dolaru. Koruna by mohla atakovat úroveň 24 za euro. Pomyslný vítr do plachet by měl pro korunu představovat jak solidní růst české ekonomiky s přebytkem na běžném účtu platební bilance, tak poměrně atraktivní úroveň úroků ČNB.

Uvedené scénáře mají svou logiku, na ekonomiku i trhy ale bude mít v roce 2026 dopad jak vývoj války na Ukrajině, tak další dění ohledně amerických cel či plnění evropských vizí o růstu výdajů na obranu. Čerstvé dění ve Venezuele trhům neublížilo, případné další obdobné zásahy by ale mohly investory znejistět. Z domácích faktorů bude důležité formování rozpočtové politiky nové vlády.

Jak soukromá předsevzetí, tak novoroční odhady vývoje ekonomik a trhů zůstávají často nenaplněny. Popřejme si tedy, ať jsou mezi nevyhnutelnými překvapeními i nějaká příznivá.

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam