Nástup umělé inteligence není jen technologickou revolucí, ale především bezprecedentním šokem pro globální energetiku. Zatímco svět sleduje výkony jazykových modelů, v pozadí se odehrává závod o to nejdůležitější palivo digitální éry – elektřinu. Analytici z Morgan Stanley stejně jako my v této souvislosti bijí na poplach a radikálně přepisují své predikce.
Ještě na začátku roku se odhadovalo, že datová centra budou mít do roku 2030 roční spotřebu elektrické energie přibližně 1200 TWh. Realita je však mnohem dravější. Morgan Stanley nyní revidovalo svůj odhad na skokových 1862 TWh (tedy o více než 50 procent oproti původnímu odhadu). Pro představu: toto číslo odpovídá zhruba 28násobku roční spotřeby celé České republiky. Tento skokový nárůst spotřeby zcela mění pravidla hry pro utility a energetické firmy. Podle banky Goldman Sachs může tato poptávka vyvolat dodatečný růst zisků na akcii v průměru okolo devíti procent hlavním evropským utilitám do roku 2030.
Klíčovým problémem však není jen výroba elektřiny, ale její přenos. Evropa a Spojené státy čelí kritickému infrastrukturnímu dluhu. Průměrné stáří jejich přenosových sítí se pohybuje mezi 40 a 50 lety, což z nich činí úzké hrdlo pro rozvoj AI. Výpadky přenosové sítě jsou již realitou. V ostrém kontrastu stojí Čína, jejíž sítě mají průměrné stáří pouze 15 let, což je předurčuje ke splnění energetických požadavků pro rozvoj datových center v zemi. Aby Evropa udržela krok a zajistila energetickou bezpečnost, bude muset dle Goldman Sachs do modernizace sítí a nových zdrojů investovat alespoň tři biliony eur.
Často přehlíženou bariérou je technologická koncepce napájení. Trh stále postrádá dostatečně propracované hybridní modely, které by efektivně kombinovaly odběr ze sítě, bateriová úložiště a lokální obnovitelné zdroje. Právě tato „energetická soběstačnost“ datových center (tzv. onsite power) je cestou, jak obejít přetížené sítě a zkrátit čekací lhůty na připojení, které v některých regionech dosahují až sedmi let. Tato hybridní koncepce je již běžnou praxí v některých datových kampusech ve Spojených státech a ukazuje se jako efektivní.
Energetika celkově stojí na prahu supercyklu, kde vítězi nebudou jen výrobci čipů a vývojáři AI, ale také ti, kteří dokážou tento digitální hlad uspokojit.
