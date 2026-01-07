Historicky první regionální summit EU–Střední Asie, který proběhl loni v dubnu v uzbeckém Samarkandu, se točil v zásadě kolem tří témat: investic, ochrany vzájemných ekonomických zájmů a uznávání územní suverenity. V praxi nicméně právě tento summit, spolu s předcházejícími i následnými sliby masivních investic ze strany Evropské komise, dobře ilustruje posilující trend ve vztazích mezi Evropou a středoasijským regionem: narůstající selektivní spolupráci v klíčových oblastech a pragmatický, až přehlíživý přístup k těm závazkům, které oběma stranám příliš nevyhovují.
Co se dočtete dál
- Jaké investice plánuje Evropská komise ve Střední Asii.
- Jak sankce vůči Rusku ovlivňují obchodní trasy a politické volby v regionu.
- Jaké rozdíly v přístupu vyžadují Kazachstán a Kyrgyzstán.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.