Radim Dohnal z Capitalinked představuje 10 predikcí, jež mohou v roce 2026 zahýbat Českem. Které z nich se opravdu vyplní?
1. Ruský útok na NATO
Rusko napadne Estonsko. Poslanecká sněmovna a Senát podpoří vyslání Armády ČR, nicméně nebude chtít přijmout žádné uprchlíky ani poskytnout humanitární pomoc. Koruna oslabí jen krátce a pouze na hodnotu 26,00 proti euru.
2. Růst spotřebních daní
Následné uklidnění světové geopolitiky přinese další pokles cen ropy, a ještě větší tlak na sankce na ruskou ropu. Ceny pohonných hmot budou klesat, a to i přes nadále vysoké rafinérské marže. Zhoršování fiskální situace v Česku přiměje vládu zvýšit sazbu spotřební daně na benzin, naftu a LPG a to na historicky nejvyšší úrovně. Kabinet to využijete jako mezikrok před zavedením emisních povolenek ETS2. Souhlas s nimi na evropské úrovni vymění za pro Česko výhodné podmínky notifikace pro všechny jaderné bloky Dukovan a Temelína. Vláda zavede také spotřební daň z provozu elektroaut, na úrovni 0,5 koruny za kilometr.
