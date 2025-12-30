Z investičního pohledu byl rok 2025 opět výjimečný. Prakticky každý investor i střadatel si mohl přijít na své bez ohledu na to, zda volil spořicí účty, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, nemovitostní fondy nebo akciové fondy. Uplynulý rok byl formován několika klíčovými faktory. Zásadní roli sehrála obchodní, daňová a imigrační politika Donalda Trumpa ve Spojených státech či všudypřítomný fenomén AI a vyšší než očekávaný růst korporátních zisků.
Akciový trh se po jarním 20procentním propadu vzpamatoval ve velkém stylu. Vyjádřeno v dolarech nakonec skončil se zhodnocením okolo 20 procent, a to díky růstu zisků firem. Nicméně oslabení dolaru tento výnos korunovým investorům bez měnového zajištění prakticky kompletně vymazalo. Netradiční byla také nadvýkonnost mezinárodních trhů vůči americkému, zejména na rozvíjejících se trzích a na tuzemském trhu. Tento vývoj zároveň znovu připomněl význam regionální i sektorové diverzifikace, protože rozdíly ve výkonnosti jednotlivých trhů byly v průběhu roku dosti výrazné.
V roce 2026 se očekává snižování úrokových sazeb v USA, které by mohlo pomoci celému trhu, zejména ale akciím malých firem. Investoři budou stále více s přísností sledovat ekonomickou racionalitu investic do datacenter a všeho, co souvisí s fenoménem AI. V Evropě ani v České republice trh pravděpodobně další pokles úrokových sazeb nečeká. Střadatelé na spořicích účtech, v repo fondech i v dluhopisech tak mají relativně komfortní prostředí k tomu, aby mohli porážet inflaci pouhou pasivní držbou těchto nástrojů a ty tak mohou tvořit důstojný konzervativní doplněk k nemovitostem a akciím.
Celkově je proto výhled na rok 2026 opatrně optimistický. Akciovým trhům by měl pomoci růst ziskovosti firem, který se opět očekává přes deset procent. Rizikem je ale prostý fakt, že trh je drahý a nemá v sobě prostor ani pro mírné zklamání, aniž by to vyvolalo výraznější korekce, které jako vždy zasejí strach a nejistotu. Na zdi rizik opět svítí na prvních místech geopolitický vývoj, sice už nízká, ale nezkrocená inflace a fiskální politika zvyšující deficity a zadlužení veřejných financí.
Je namístě znovu a znovu připomínat, že investovat podle výhledu na nadcházející rok a být plně závislý na tom, zda se tento odhad naplní, patří k největším a nejzbytečnějším chybám, kterých se běžní investoři dopouštějí. Krátkodobé prognózy jsou ze své podstaty nejisté a jejich nenaplnění může vést k ukvapeným rozhodnutím, zbytečným změnám dlouhodobé strategie nebo k odchodu z trhu v nevhodný, emočně vypjatý okamžik.
