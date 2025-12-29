Nedávno jsme dostali posudky na výzkum zaslaný do jednoho ze tří světově nejprestižnějších vědeckých žurnálů. Hned první posudek radil použít jiný velký dataset, který se pro danou věc perfektně hodí. Jak jsme tohle mohli minout? Ukázalo se, že dataset neexistuje a nikdy neexistoval. Byla to typická halucinace. Část posudku za oponenta psala umělá inteligence a on si výstup neověřil.
Překvapivě mnoho chytrých lidí neumí umělou inteligenci používat účinně. Někteří ji zkoušeli před třemi lety po startu ChatGPT a pak s opovržením z halucinací odhodili. Další zadají otázku a pak nám ukazují, jak je první odpověď nepřesná: říkají AI „generátor uvěřitelného obsahu“. Ale ještě horší než se umělé inteligence bát je používat ji špatně – přesně jako náš oponent.
