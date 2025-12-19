Několik zpráv z posledních dní: Rusko chce stále sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, jak uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle posledních zpráv má Rusko na hranicích NATO připraveno 360 tisíc vojáků. A někteří z nich tu hranici dokonce překročili. Několik ruských ozbrojenců vstoupilo asi na dvacet minut do Estonska.
Ne, poslední zprávy znovu jen potvrzují, že Rusko opravdu nestojí o mír. Je nutné to pořád připomínat naivkům, kteří tvrdí, že se nás ta ruská válka netýká. Týká. Rusko na Ukrajině zaseklo jeden dráp, ale další si už chystá.
Jenže, co na to Česko? Zatím nic moc.
Ke konci minulého týdne se připojilo k Ficovi a Orbánovi a odmítlo pomoc Ukrajině. Andrej Babiš se nepřipojil k evropské půjčce Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Že to není zrovna chytré, píše třeba tady Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Nejde jen o naši vlastní bezpečnost, jde dokonce i o byznys: „ČR by měla pokračovat rovněž v existujících projektech v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, ale také prohloubit svůj záběr v oblasti rekonstrukce země, což přináší velmi konkrétní výsledky a významné finanční příležitosti pro české firmy.“
Sundávání ukrajinských vlajek z českých budov je dětinské gesto. Neznamená to nic. Odmítání pomoci Ukrajině představuje špatnou starost o bezpečí Evropy, a mimo jiné to i zavírá dveře českým firmám a podnikatelům, kteří by se mohli podílet na obnově této válkou zničené země. A v neposlední řadě to také znamená, že se Česko dostalo v EU mimo hlavní proud. Že vytvořilo se Slovenskem a Maďarskem podskupinu problémových států. Pokud občas potřebujete při různých vyjednáváních podporu velkých hráčů, nebývá takováhle pozice zrovna nejvýhodnější.
Možná je ale jen příliš brzy po volbách na to, aby Babiš odhodil svůj protiukrajinský program, který mu pomohl získat vládu. Možná, že potřebuje ještě trochu času, aby pořádně pochopil, co se v Evropě děje. V případě nového českého premiéra je to ale bohužel velmi nevyzpytatelné a nelze se spoléhat na nic.
