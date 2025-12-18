Telekomunikační trhy se liší nejen rozdílnými tržními a hospodářsko-politickými podmínkami, ale i geograficky. Proto i technologie šíření internetu a dat jsou rozdílné. Na úrovni obsahu jsou si naopak různé trhy blíže a jeho nabídka včetně streamovacích platforem se zemi od země už tolik neliší. Co však mají spotřebitelé těchto služeb zcela společné, bez ohledu na typ připojení a preferovaný obsah, jsou obavy z dalšího zdražování. Vyplývá to z globálního spotřebitelského průzkumu EY decoding the digital home study.
Celosvětově téměř 60 procent domácností se obává každoročního zvyšování cen streamovacích služeb. Jen nepatrně méně (57 procent) se obává i každoročního zvyšování cen samotného širokopásmového rychlého internetového připojení. V obou případech nadpoloviční většina z nich považuje zdražování za nespravedlivé a nepřiměřené.
To odpovídá i tuzemsku se svými specifiky. Naše analýza porovnala český trh poskytovatelů internetového připojení mezi lety 2020 a 2025. Jeden z nejvíce fragmentovaných trhů v Evropě, s více než 1700 aktivními operátory a vysokým podílem malých lokálních „wifinářů“, se za pět let proměnil na koncentrovaný trh několika silných hráčů.
Náklady na převzetí i investice se musí investorům vrátit, a tak logicky přichází i zdražování služeb. Navíc, cenová politika se posunula od čistě konkurenčního boje ke strategickému řízení výnosů, jinými slovy přetahovaná o zákazníky výraznými „slevami“ skončila. Zní to jako ne příliš dobrá zpráva pro spotřebitele. Jejich náladu, jak ukázal globální průzkum, navíc podporuje nepochopení pro důvody zdražování.
Budoucnost z pohledu domácností však nakonec nemusí být tak černá. Konkurence funguje i na koncentrovaném trhu. Příležitostí pro poskytovatele, kteří umí obavám spotřebitelů naslouchat, pak může být zejména nastavení transparentních pravidel jejich cenotvorby. Když bude srozumitelně stanoveným cenám přiřazena jasná hodnota ve službách, může si takový poskytovatel získat zákazníky na svou stranu, aniž by musel být nejlevnější.
