V pondělí inaugurovaná vláda bude mít kromě celé řady domácích úkolů i jeden zásadní v zahraniční politice, a to udržet aktuální velmi pozitivní vztah s Ukrajinou a jejím politickým vedením. Právě tato země je totiž klíčem nejen k úspěšné obraně Česka i Evropy před ruským agresorem, ale také stabilitě, prosperitě a budoucímu rozvoji střední a východní Evropy, které budou s Ukrajinou neodlučně spojeny.
Pro Českou republiku, ale v zásadě všechny státy na evropském kontinentu není dnes větší výzvy než pokračující ruské agrese proti Ukrajině a s ní spojené budoucí nejistotě v souvislosti s dojednáním možného příměří či konečné mírové dohody. Tato nejistota je dnes více než kdy jindy umocněna americkým lavírováním a tlakem, který Američané z evropského pohledu paradoxně nevynakládají na Rusko, ale na napadenou Ukrajinu, která jim v mnoha ohledech bohužel ustupuje.
Co se dočtete dál
- Jak bude nová vláda řídit vztahy s Ukrajinou.
- Jaké kroky podnikne ČR v oblasti obranné spolupráce a muniční iniciativy.
- Jaké příležitosti přinese rekonstrukce Ukrajiny českým firmám.
