Nová česká vláda je ve funkci první den a už naší zemi stihla zajistit jeden rekord. Petr Macinka, ministr zahraničí, pověřený také řízením ministerstva životního prostředí, oznámil, že na úterní schůzce ministrů životního prostředí států Evropské unie v Bruselu budou Česko zastupovat Slováci. Takovou výměnu podle zdrojů z Bruselu ještě žádná země nikdy neudělala.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Macinka ukázal, že je buď neználek, nebo pohrdá nejlepšími českými profesionály.
  • Koho mohl místo sebe do Bruselu vyslat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.