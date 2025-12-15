Nová česká vláda je ve funkci první den a už naší zemi stihla zajistit jeden rekord. Petr Macinka, ministr zahraničí, pověřený také řízením ministerstva životního prostředí, oznámil, že na úterní schůzce ministrů životního prostředí států Evropské unie v Bruselu budou Česko zastupovat Slováci. Takovou výměnu podle zdrojů z Bruselu ještě žádná země nikdy neudělala.
- Proč Macinka ukázal, že je buď neználek, nebo pohrdá nejlepšími českými profesionály.
- Koho mohl místo sebe do Bruselu vyslat.
