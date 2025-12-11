Potenciální výnos na kapitálových trzích s roční mírou 50 procent by byl odbornou literaturou označován jako vysoce nadprůměrný a doprovázený podstatně zvýšeným rizikem. Pro mnohé tak může být překvapením, že daného výnosu mohlo být v letošním roce dosaženo tak jednoduchou záležitostí, jako byla investice do českých akcií. Záměrně píšu „jednoduchou“, protože koupit tuzemské akcie na Burze cenných papírů Praha nebo přes RM-Systém je dnes prostřednictvím investičních aplikací bank či brokerů opravdu snadné.
Výkonnost domácího trhu se v letošním roce dokonce řadí k těm vůbec nejlepším z celosvětového pohledu. Co je ještě zajímavější, je skutečnost, že letošní výsledek není nějakou korekcí předchozího výrazného propadu, ale právě naopak navazuje na již silné růsty z let 2023 a 2024.
Pokud vezmeme běžně používaný pětiletý investiční horizont, pak tuzemské akcie dramaticky překonávají výkonnost hlavních světových indexů, které jsou mohutně propagovány k investicím prostřednictvím pasivních ETF. Domácí trh má za poslední roky návratnost nad 25 procent ročně, zatímco širší americký index S&P 500 má návratnost lehce nad 15 procenty.
Jsem dlouhodobým zastáncem tuzemského kapitálového trhu a výkonnost z posledních let jednoznačně dokládá správnost tohoto přístupu. Nemám samozřejmě klapky na očích a vidím i omezenou možnost diverzifikace či další problémové body malého regionálního trhu. Rovněž si nemyslím, že takto vysoce nadprůměrné zhodnocení je reálné udržet i v dalších letech.
Na druhou stranu si nadále myslím, že korunová investice bez devizového rizika do tuzemského, dividendově orientovaného trhu stále svůj smysl dává. Akcie Komerční banky, Colt CZ či Gevorkyanu by tak napřímo, či prostřednictvím specializovaného fondu, neměly chybět v portfoliu žádného efektivně uvažujícího tuzemského investora.
