Něco na současném trhu práce nehraje. Alespoň na první pohled. Na jednu stranu narůstá význam práce jako místa, kde lidé pociťují silný pocit sounáležitosti, a to o šest procentních bodů více než před dvěma lety. Práce se v tomto ohledu řadí na druhé místo hned za domovem. Na druhou stranu se u zaměstnanců zvyšuje pocit odloučenosti, až osamění. Odloučeno se cítí celých 85 procent pracovníků, a to je o deset procentních bodů více než v roce 2023. Vyplývá to z aktuálního průzkumu EY Global Belonging Barometr mezi více než 5000 zaměstnanci různých odvětví a typů organizací.
Navzdory stále propojenějšímu světu mnozí pravidelně absolvují celý pracovní den bez živé konverzace, ať už osobní nebo virtuální. U mladších generací se tato izolace dokonce týká nadpoloviční většiny – pracovní dobu bez rozhovoru s jiným člověkem přiznává 54 procent příslušníků generace Z a 50 procent mileniálů.
Rozpor mezi rostoucí konektivitou a izolací dobře ilustrují nové technologie, které leccos usnadňují, zároveň jsou příčinou některých potíží. Zhruba třetina zaměstnanců se obrací k umělé inteligenci nebo chatbotům, nejenom aby získala rychlou informaci či zpětnou vazbu, ale často aby zaplnila rostoucí vztahovou prázdnotu. Na druhou stranu téměř polovina stále považuje za základ inkluze lidský faktor. Umělá inteligence se tak pro zaměstnance ukazuje jako dvousečná zbraň: někteří se obávají bariér, zatímco jiní ji vnímají jako prostředek pro posílení inkluze.
Jak se dají tyto nebezpečně se rozevírající nůžky zaměstnanecké psychologie překlenout? Pomůže, když se podíváme, co v zaměstnání podporuje sounáležitost. Hlavním faktorem je podle respondentů psychologická bezpečnost, tedy ochota sdílet nápady, nebát se přiznat své chyby a bez strachu se svěřit s obavami. To jednoduše bez lidského kontaktu není možné.
Pochopení těchto potřeb zaměstnavatelem je pak pro organizaci nejen příležitostí vytvořit inkluzivnější pracovní kulturu, ale i konkurenční výhodou. Podpora sounáležitosti vytváří reputaci dobrého zaměstnavatele, když nabízí pracovní prostředí, jež přitahuje talenty a vede k dlouhodobé schopnosti organizace udržet si své klíčové lidi.
