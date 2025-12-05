Nejčastěji (zne)užívaným právním termínem posledních týdnů je ve veřejném prostoru bezesporu „kompetenční žaloba“. Ve zkratce ji jako označení pro řešení sporu mezi prezidentem a jím zatím ještě nejmenovaným pravděpodobným budoucím předsedou vlády vzali na milost dokonce i někteří ústavní právníci. Nakonec už zřejmě také podlehli tlaku médií na co možná nejjednodušší vysvětlení složitého právního problému a vzdali svou upřímně míněnou snahu právně vzdělávat opravováním „kompetenční žaloby“ na správný „návrh Ústavnímu soudu“.
Budiž. Každodenní život se přece jen ubírá jinudy než právní teorie a známky za správnou terminologii se rozdávají u zkoušek na právech, ne za vyjadřování v médiích.
Co se dočtete dál
- Jaké pravomoci má prezident při jmenování a kdy je jeho rozhodnutí přezkoumatelné.
- Kdy a jak soudy požadují zdůvodnění odmítnutí jmenování.
- Co chybí k autoritativnímu vyjasnění pravidel pro jmenování předsedy vlády.
