Tuzemská ekonomika roste dvakrát rychleji než eurozóna. A nutno dodat, že je tato dynamika vidět v mnoha oblastech včetně té, která zajímá naprosto každého: mzdy stoupají velmi svižně. Průměrná hrubá mzda se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 7,1 procenta, po zohlednění inflace stoupla hodnota průměrného příjmu reálně o 4,5 procenta. Nejvíc berou stále Pražané, nejnižší mzda je pak v Karlovarském kraji.
Za tímto suchým popisem se toho však skrývá daleko víc. Pokusíme se proto odpovědět na několik otázek:
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjejí mzdy v České republice?
- Vrací se předpandemická a předinflační životní úroveň?
- Kde se žije nejlépe a kde nejlevněji?
