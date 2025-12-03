Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou zvýšeným tempem. Toto riziko či konstatování, které zaznívá (nejen z ČNB) v podstatě nepřetržitě od roku 2017, už takřka neodmyslitelně provází vývoj české ekonomiky. Český trh práce se zdá být nesmrtelný. Neporazil ho covid, energetická krize, inflační vlna ani ruská dobyvačná agrese vůči Ukrajině a s tím spjatá migrační vlna. Naopak, to poslední český trh práce vstřebal, jako by se nic nestalo. V posledních několika měsících nicméně určité náznaky normalizace situace na trhu práce pozorovat můžeme. Zůstává ovšem otázka, jakého charakteru normalizace trhu práce je.
S poměrně vysokou mírou jistoty můžeme tvrdit, že tuzemský průmysl zažívá obtížné časy. Vysoké ceny vstupů, snížená zahraniční poptávka nebo i zvýšená obecná ekonomická nejistota si vybírají svoji daň. A projevuje se to i v zaměstnanosti v tomto sektoru. Podle statistiky ČSÚ o počtu zaměstnanců přepočtených na plné úvazky počet pracovníků v průmyslu v meziročním vyjádření nepřetržitě ubývá od 3. čtvrtletí 2022. To napovídá, v jak složité ekonomické situaci tuzemští výrobci jsou.
Ke znatelným poklesům zaměstnanosti v průmyslu ale podle této statistiky začalo docházet již v roce 2019, tedy před příchodem výše zmíněných otřesů. Je to právě začátek roku 2019, který je často uváděn jako vrchol napětí českého trhu práce, vrchol růstové periody české ekonomiky. Od té doby česká ekonomika procházela jedním těžkým obdobím za druhým a k nečekaně rychlému zmátoření dochází až letos.
Nedá se tak vyloučit, že vývoj posledních let urychluje to, k čemu začalo pomalu docházet už v roce 2019. Růstový model české ekonomiky založený na solidním výkonu průmyslu a vyčerpaném trhu práce se v mezinárodním kontextu do jisté míry pravděpodobně vyčerpal. A dochází ke změně struktury ekonomiky. Proto jsme momentálně v situaci, kdy průmysl stále propouští, ale ve službách se zaměstnanost zvyšuje. Časově náročné přesuny pracovníků mohou (krátkodobě) zvyšovat míru nezaměstnanosti, byť bez větších dopadů do celkového výkonu ekonomiky. To by byla vlastně dobrá zpráva.
Pokud by ale propuštěné (průmyslové) pracovníky přestaly služby absorbovat (například z důvodu zpomalující spotřeby domácností), může dojít ke standardní cyklické nezaměstnanosti, která by problémy průmyslu ještě umocňovala. Před tímto vývojem může varovat například setrvale rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost. Pokud by převládl cyklický vliv v normalizaci situace na trhu práce, pak by nezaměstnanost rostla i nadále a přinesla by s sebou standardní ochlazení celé – sotva se nadechnuvší – ekonomiky. Spotřeba domácností ani celkový růst HDP toto zatím nenaznačují, ale trvá dlouho, než se pohyby trhu práce otočí. Určitá míra obezřetnosti tak je jistě na místě.
