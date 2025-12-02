Už víc než desetiletí česká kontrarozvědka BIS bije na poplach kvůli rizikům spojeným s rostoucím vlivem čínských technologických společností. Nejvíce se na veřejnosti probírala nebezpečí plynoucí z dodávek od obra Huawei, před kterým koncem roku 2018 varoval i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Loni na podzim šéf BIS Michal Koudelka na půdě Poslanecké sněmovny připomínal, jak vážné dopady může mít v případě budoucího konfliktu ekonomická a technologická závislost na Číně. Pomalu se také dostává do obecného povědomí, co všechno může Čína reálně na dálku vypnout. 

Debata na konferenci Kompas pro Česko, kterou HN pořádaly v úterý, na názorných příkladech připomněla, že nejde „jen“ o kritickou infrastrukturu státu, ale i o byznysové zájmy firem. Určitě to platí o těch, které staví na vývoji, na svém duševním vlastnictví. 

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak snadno přijít o klíčové know-how
  • Co Evropa s inovacemi umí a co jí nejde
  • Čemu by měl byznys ve vlastním zájmu odolat
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se