Po měsíci dohadů, zda vláda v demisi Petra Fialy vyhoví nastupujícímu kabinetu Andreje Babiše a předělá rozpočet, začíná být stále zřejmější, že přepracování rozpočtu padne na novou vládu. A tedy že se Česko nakonec nevyhne rozpočtovému provizoriu.

Podle představitelů budoucího kabinetu jsou totiž zapotřebí dvě věci. Za prvé rozpočet „zreálnit“ a za druhé šetřit. Obojí je ovšem pro odcházející kabinet Petra Fialy v zásadě nemožné udělat, protože jeho rozpočet je hotový a připravený. Další otázkou je, co si pod pojmy „zreálnění“ a „úspory“ nastupující vládní politici představují.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co chce hnutí ANO po odcházející vládě a proč to není možné?
  • Lze spojit požadavek „zreálnění“ rozpočtu a „úspor“?
  • Co je základním problémem při tvorbě rozpočtu v současném Česku?
