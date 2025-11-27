Svět politiky brzdí a slevuje ze stanovených opatření ochrany klimatu. USA i Evropská unie přehodnocují své ambice snižování emisí skleníkových plynů, a to prizmatem jak konkurenceschopnosti, tak bezpečnosti a soběstačnosti s ohledem na růst geopolitického napětí.
Firemní sektor je na tom trochu jinak. Většinou nestojí a nepadá s momentálními politikami a regulacemi. Společnosti se musí řídit svými klíčovými stakeholdery, tedy zejména zákazníky a akcionáři.
To potvrdil i průzkum EY Global Climate Action Barometr, podle kterého má 64 procent velkých globálních firem plán přechodu na nulové emise skleníkových plynů. Nedávno zveřejněné údaje z českého trhu ve studii Climate and Sustainable Leaders Czech Republic, nazvané Carbon Tracker 2025, potvrzují, že i české společnosti se hodlají držet trendu: plány na jejich snižování má většina z nich (56 procent).
Jedna věc jsou však deklarace a záměry a druhá reálné činy a tvrdá data. Z uvedeného globálního průzkumu EY totiž zároveň vyplývá, že většina firem nevykazuje pokrok směrem ke svým závazkům. A až dvě třetiny firem nemají vypracovaný plán, jak jich realisticky dosáhnout. Jako krátkodobá strategie může absence praktických kroků a investic fungovat, ze střednědobého hlediska je to však rizikem. Hrozí přerušení spolupráce nebo tlak na skokové investice, které pak ohrozí konkurenceschopnost podniků.
Ani zpětná vazba z českých firem není bez pochybností. Největší znečišťovatelé z většiny nemají stanovené cíle, konkrétně devět ze sledovaných 16 energetických společností. Ostatní odvětví přitom spoléhají na to, že právě energetika bude tahounem dekarbonizace, a předpokládají pokles svých emisí, aniž by musela tuto agendu aktivně řešit.
I přes tyto nejistoty však společnosti nevyčkávají na změny v regulaci nebo nové standardy a postupují nezávisle. A fakt, že stále převažuje trend zpřísňování dekarbonizačních cílů nad jejich rozvolňováním, ukazuje, že dlouhodobá rizika, včetně těch souvisejících se změnou klimatu, jsou hrozbou i pro samotný firemní sektor, který je bere, alespoň prozatím, vážně.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist