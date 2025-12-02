Po volbách v Česku se s nastupující vládou ANO hovoří o restartu spolupráce v zemích visegrádské čtyřky. Pojďme se tedy podívat, jak na tom jsou jednotlivé země ekonomicky. Země V4 totiž začínají prožívat poněkud odlišné příběhy.
Vývoj a budoucí projekce hrubého domácího produktu v rozmezí let 2025 až 2027 odráží postupnou diferenciaci. Zatímco Polsko a Česká republika směřují ke stabilnímu střednědobému růstu, Slovensko a Maďarsko čelí viditelným strukturálním i cyklickým překážkám, které jejich výkon výrazně omezují. Rizikům typickým pro tento region – vysoké závislosti na průmyslové výrobě, citlivosti na globální cla či dynamicky se měnící energetické situaci – však země čelí společně.
Co se dočtete dál
- Proč je Polsko nejúspěšnější zemí V4.
- Co stojí za problémy Maďarska a Slovenska.
- Jaké jsou perspektivy dalšího vývoje.
