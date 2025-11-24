Warren Buffett v posledním dopise akcionářům sdělil, že se již nebude účastnit setkání akcionářů Berkshire Hathaway a odpovídat na dotazy investorů. Tím definitivně ukončil dlouhou sérii své účasti na asi nejsledovanější valné hromadě světa. Další legenda – Michael Burry – zase v dopise investorům do svého fondu Scion Asset Management napsala, že koncem roku uzavírá svůj akciový fond.
Jako důvod uvedl Burry to, že ocenění akciových titulů již nerozumí a nedokáže je efektivně předvídat, a to již nějakou dobu. Obdobně lze uvažovat i o tom, proč Berkshire pod vedením Warrena Buffetta již léta kupí hotovost, když mezitím trhy zaznamenaly extrémní růst. Na předminulém sjezdu akcionářů Berkshire Buffett na otázku jednoho z akcionářů odpověděl, že zkrátka nevidí na trhu žádné příležitosti. A takových příkladů je více.
Trhy se výrazně proměnily a staré způsoby analýzy již od pandemie nefungují. Růst akciových trhů se silně koncentroval do hrstky titulů s proměnlivou rotací mezi různými sektory. Výše uvedení investoři preferují hodnotové investice, tedy hledají akciové tituly, které se obchodují za dobrou cenu vzhledem k vnitřní hodnotě a mají dobrý potenciál pro zhodnocení. Ovšem v éře kvantitativního uvolňování dostává hodnotové investování zabrat, protože většina titulů je z pohledu tradičních způsobů analýzy zkrátka předražených.
Často čekáme roky, než koupíme určité akcie, popisuje manažer amerického fondu. Při investování mu nejvíce pomohla jedna kniha
Zvyšování peněžní masy za účelem stimulace ekonomiky vede k disproporcionální distribuci peněz do finančních, komoditních či nemovitostních trhů. Kvantitativní uvolňování si lze představit jako přehnané zalévání rostliny v květináči. Voda proteče substrátem, krátkodobě přispěje k vitalitě rostliny, ale přebytečná voda nakonec skončí na dně květináče, kde se bude sbírat. Dno květináče jsou ony investiční trhy, kde nutně musí skončit přebytečná likvidita, aby nedošlo k hyperinflaci běžnějšího spotřebního zboží.
Jak investovat v nové éře? Zatím je příliš brzy na to, dělat jakékoli závěry, ale doposud fungovalo držet se spíše větších společností a tvrdých aktiv, jež posilují, když dolar slábne – zlato, vzácné kovy či bitcoin. Diverzifikace napříč trhy také fungovala velmi dobře, moc se o tom nemluví, ale méně populární evropské trhy vykazují extrémně dobrou výkonnost – viz pražskou, varšavskou či budapešťskou burzu. Také čínský nebo latinskoamerický trh předvedl skvělou výkonnost.
