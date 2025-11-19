Dvouciferný růst cen bytů přiměl ČNB v nejnovější makroekonomické prognóze přistoupit k expertnímu zásahu do modelu a navýšit růst cen bytů pro letošní i příští rok. Ta sice nadále předpokládá postupné zpomalování růstu cen (ze 14,5 procenta letos na 10,5 procenta a šest procent v příštích dvou letech), nicméně explicitně upozorňuje na značnou nejistotu ohledně načasování i intenzity tohoto ochlazení.
Omezení nabídky jsou zřejmá. Výstavba nových bytů se pohybuje okolo historického průměru, což neodpovídá současným potřebám trhu. Zahajuje se sice výstavba velkého množství bytů v bytových domech (poblíž historických maxim), avšak opačným směrem působí nižší zájem stavět rodinné domy.
Překvapuje nás ovšem zejména zatvrzele vysoká poptávka v situaci, kdy byty na ročním nájemném vynášejí méně než například desetileté vládní dluhopisy (3,7 procenta proti 4,5 procenta). Od výnosnosti si investor musí navíc odečíst další náklady a rizika, zatímco motivačně působí očekávaný růst cen bytů. Právě ten vede k nafukování spekulační cenové bubliny. Aby se dlouhodobě uvažujícímu investorovi nákup bytu „vyplácel“, musel by dnes věřit v udržitelný růst cen bytů cca sedm procent, což není realistické.
Roli hraje zájem o vlastní bydlení „za každou cenu“. Průzkumy ukazují, že ve vlastním chce bydlet víc Čechů (86 procent), než kolik jich tak žije v současnosti (75 procent), což vytváří prostor i pro finančně iracionální poptávku. Tento faktor v posledních dvou letech získal na síle v kombinaci s vysokou dynamikou reálných mezd a odloženou poptávkou z let předchozích, kdy reálné mzdy klesaly a sazby hypoték byly ještě vyšší než dnes.
Vliv měla zřejmě i migrační vlna. Jak uvádí ČNB, v letech 2011–2019 byl přírůstek obyvatel doprovázen odpovídající výstavbou nových bytů, zatímco přírůstky v letech 2020–2024 již výstavbu výrazně převyšovaly.
Tyto faktory považujeme za dočasné a věříme, že k ochlazení trhu a vyfukování cenové bubliny nakonec dojde. „Vyfukováním“ je ovšem myšleno zpomalení růstu cen bytů pod tempo inflace (či růstu nominálních mezd), tedy pokles reálných cen bytů.
