Akciové trhy nabízí v každou vteřinu nepřeberné množství více či méně atraktivních příležitostí, přesto jedno téma nepřestává fascinovat investory už posledních několik let. Úzce koncentrovaná skupina technologických firem se stala nedílnou součástí většiny portfolií a při pohledu do zpětného zrcátka profitoval nejvíc ten, kdo na často opakovanou mantru diverzifikace zapomněl.
Valuace těchto firem jsou z mnoha úhlů pohledu vysoké a odrážejí takřka bezchybný budoucí vývoj. V takovém prostředí může být zajímavé hledat ty společnosti, které dokážou těžit ze samotné poptávky, ale zároveň být určitým způsobem chráněny před změnami, které zejména ve světě AI přicházejí často ve formě revoluce namísto evoluce.
V první vlně tak investoři místo firem těžících z reálných dopadů AI na produktivitu začali hledat příležitost o úroveň níže a vzali útokem akcie firem vyrábějících čipy. Nyní do popředí vchází druhá, méně viditelná, ale o to kritičtější fáze: infrastruktura.
Neobejde se bez nich umělá inteligence ani stát, který chce být skutečně velmocí. O co opravdu svádějí souboj USA a Čína?
Masivní nástup AI a provoz datových center s sebou nesou vysoké nároky na množství elektrické energie a i přes očekávané zefektivňování procesů bude tento trend tlačit proti snaze o hledání úspor. Například Mezinárodní energetická agentura (IEA) tak ve své poslední zprávě uvádí, že globální spotřeba elektřiny datových center by se měla do roku 2030 zdvojnásobit a růst tak zhruba 15procentním ročním tempem.
Kdo budou skuteční vítězové příštích let, nedokáže s přesností odhadnout nikdo. Nelze ale vyloučit, že lesk technologických firem a výrobců čipů zazáří i na jinak „nudné“ sektory akciového trhu a zvýrazní nutnost investic firem do nových zdrojů, přenosových soustav nebo třeba úložišť vyrovnávajících špičky v poptávce. To se pak může projevit i na vývoji cen akcií těchto firem. Nejsou to sice sektory představující hnací pohon změn, jsou to ale nezbytné sektory, bez kterých revoluce, ale ani evoluce proběhnout nemůže.
