Akciové trhy ustupují z historických maxim a nervozita sílí. Šéfové Goldman Sachs a Morgan Stanley i další lídři Wall Street připomínají, že korekce o 10 až 20 procent v příštím roce či dvou by nebyla katastrofou, ale přirozeným vydechnutím po mimořádném růstu. Dnešní valuace tomu odpovídají. Vanguard, který upravil ukazatel CAPE (měří poměr sezonně očištěné ceny akcií a průměrných zisků firem za posledních deset let) o současnou mimořádnou ziskovost firem, dochází k závěru, že i při trvale vysokých maržích (odvážný předpoklad) vypadají akcie historicky draze.
Růst táhne velmi úzký okruh společností a vše se točí kolem AI. Podle dat JPMorgan od spuštění ChatGPT pochází přibližně 75 procent výnosů indexu S&P 500, 80 procent růstu zisků a 90 procent růstu kapitálových výdajů od firem spojených s umělou inteligencí. Není divu, že manažeři fondů v průzkumu Bank of America poprvé označili „AI bublinu“ za největší tržní riziko.
Co z toho ale plyne pro běžného konzervativního investora?
Pro disciplinovaného pravidelného investora je základní odpověď prozaická: držet kurz a volatilitu ignorovat. Kdo pravidelně investuje, například přes dlouhodobý investiční produkt, může volatilitu využít ve svůj prospěch. Průběžné nákupy v poklesech tlumí riziko a přinášejí výhodu – za předpokladu, že investor vydrží i ve chvíli, kdy trhy klesají. Ti odvážnější mohou dokonce při větším poklesu nákupy navýšit. Jít z trhu ven při prvním poklesu je podobně smysluplné jako v zácpě vystoupit na dálnici z auta a pokračovat pěšky. Chvilku to může vypadat jako dobrý nápad. Ale nikdy to nekončí dobře.
Pro prvoinvestory sedící na hotovosti má smysl vstupovat postupně – po tranších, bez iluzí o dokonalém načasování. Současný trh je koncentrovaný a drahý. A opatrnost neznamená paralýzu, ale strukturovaný plán.
Možná přijde ochlazení. Možná je zdravé. Ale dlouhodobé výnosy tradičně patří těm, kdo drží kurz, ne těm, kdo posedle honí každý desetiprocentní pohyb. Disciplinovaná strategie a čas na trhu stále vyhrávají nad snahou být chytřejší než trh.
