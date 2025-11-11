Pražská zastupitelka, členka výboru pro dopravu a výboru pro územní rozvoj, a také členka dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města a Technické správy komunikací Gabriela Lněničková (Piráti) v diskusi na sociální síti X nepoznala z fotky magistrálu v pražské Legerově ulici těsně nad Muzeem. Tedy jednu z nejvytíženějších ulic hlavního města, která je pravidelně tou nejucpanější.
„Neznám každou ulici v Praze, respektive nevím, jak to všude vypadá. Podle Google Maps jsem zjistila, že je to na Legerově. Na tato místa se běžně nedostanu, tak jsem to hned nepoznala,“ omluvila se Lněničková v odpovědi pod tweetem. Někomu se to může zdát banální, úsměvné a vtipné. Ale je to tak?
Kde to je? Část vedení Prahy podporuje bezmotorovou dopravu, postupně se to zlepšuje, ale pořád je to málo. Velkou roli v tom hrají i městské části a tam, kde vládnou "motokonzervativní" politici, to tak i vypadá.— Gabriela Lněničková - zastupitelka hl. m. Prahy (@GLnenickova) November 10, 2025
Už dlouhou dobu nemám iluze, že by politika přitahovala ty nejschopnější lidi. Táhne je to do byznysu, pochopitelně. I tak ale asi mám, jako rodilý Pražák, zjevně přehnané nároky. Troufám si tvrdit, že v zastupitelstvu mého města nemusí sedět člověk, který zná každou ulici od Letňan po Libuš. Ale nepoznat na první dobrou Legerovu ulici, navíc v bodě, který je v posledních měsících (a i těch následujících kvůli stavbě tramvajové trati bude) oblastí jedné z největších dopravních úprav centra města, když je člověk členem výboru pro dopravu a výboru pro územní rozvoj? To je trochu moc.
S trochou přemáhání dokážu pochopit argument, že se paní zastupitelka na toto místo běžně nedostane. Je dlouho rozkopané, ještě nějaký čas částečně bude. Je lepší se mu vyhnout. To ale pro minimálně desetitisíce lidí denně prakticky není možné – ať už těch v autech nebo pěších. Jako zastupitelka a členka zmíněných výborů by ale mohla tušit, jak vypadá hlavní tepna města. A že zrovna severojižní magistrála dostala na Muzeu opět čtyři pruhy. Dopomoci poznání by mohlo, že Gabriela Lněničková sedí v dozorčí radě organizace, jejíž hlavní úkol je mimo jiné správa a údržba pražských komunikací. Nebo jen minimálně to, že v Praze bydlí od roku 1997.
Možná nejhorší v historii: sezona kolon v Praze je v plném proudu a emoce se stupňují. Jak z nich ven?
Také na ono místo nejezdím nejraději, ale občas není vyhnutí. Přece jen cesta z jihu Čech přes Jižní spojku, Průmyslovou a Kbelskou na sever Prahy není v posledních měsících kvůli rostoucím kolonám po celém městě zrovna radost. Byla by menší ostuda nepoznat z fotky křižovatku Kbelské a Kolbenovy ulice, kde jsou v posledních týdnech zácpy i mimo špičku? Pro pražského zastupitele, natož člena výboru pro dopravu, podle mě ne.
Kdo jiný než zvolení komunální politici by měl mít přehled o nejpalčivějších problémech, nejdůležitějších dopravních tepnách a rekonstrukcích města? Tím spíš lidé z příslušných výborů. To, že paní zastupitelka dává svou neznalost na sociálních sítích veřejně najevo a ještě ji obhajuje, není společně se žhavým tématem podzimní ucpané Prahy kolonami pro pražskou koalici zrovna dobrá vizitka.
Nepoznat Legerovu ulici z funkcí, které zastupitelka Lněničková zastává, je, jako kdyby člen vedení velké průmyslové firmy nepoznal z fotky svůj hlavní výrobní závod. Jen do té funkce není volený občany a není veřejně odpovědný.
