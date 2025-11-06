Velká část obchodníků měla pro letošní podzim a závěr roku výrazně optimistická očekávání. Jednak kvůli tradičně pozitivní sezonnosti, známé pod označením „Uptober“, jednak kvůli dalšímu předpokládanému snižování sazeb v USA a také kvůli vrcholení takzvaného čtyřletého cyklu. Ten v minulosti – konkrétně v letech 2013, 2017 a 2021 – znamenal vždy dosažení maxima trhu s kryptoměnami a následnou hlubší korekci.
Jak jsem zmiňoval už ve svém zářijovém komentáři v českých médiích, právě vysoká očekávání trhu představují vždy i zvýšené riziko. Z pohledu behaviorálních financí jde o ukázkovou situaci: pokud realita zaostane za očekáváními nebo pokud většina obchodníků otevře své pozice s předstihem a následně „nemá kdo dále nakupovat“, trh zpravidla reaguje korekcí.
Co se dočtete dál
- Proč a jak vznikl 10. říjnový flash crash.
- Jak manipulace s oceněním stablecoinu USDE ovlivnila likvidace pákových pozic.
- Jaké konkrétní ztráty utrpěly DeFi platformy.
