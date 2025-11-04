Je jedno procento málo, nebo hodně? Jak se to vezme. Jednoprocentní úrok je rozhodně málo. Naopak jedno procento velké akciové korporace představuje obří jmění. A co takhle jedno procento všech amerických dolarů v oběhu? A právě na takovou hodnotu se během letoška dostal objem vydaných stablecoinů (podle reportu State of Crypto 2025). A podle další analýzy (Andreessen Horowitz) objem transakcí se stablecoiny dosáhl za uplynulých 12 měsíců neuvěřitelných 46 bilionů dolarů, což představuje 87procentní meziroční nárůst.
Proč všichni najednou chtějí stablecoiny, tedy kryptoměny navázané na hodnotu tradičních měn? Rok 2025 potvrzuje trend rostoucí institucionální adopce kryptoměn. Do odvětví naplno vstupují finanční giganty jako BlackRock, Visa, Fidelity nebo JPMorgan Chase, vedle nichž působí i fintech společnosti Stripe, PayPal či Robinhood. Tyto firmy rozšiřují nabídku služeb spojených s digitálními aktivy a podporují přechod kryptoměn z okraje zájmu do mainstreamu.
Velká geopolitická hra a tichá finanční revoluce. USA našly způsob, jak posílit svou dominanci, a Evropa začíná mít obavy o nezávislost
Pomáhá také technologický progres. Moderní blockchainové sítě dnes zvládnou zpracovat přes 3400 transakcí za sekundu, což je více než stokrát rychlejší výkon než před pěti lety. Díky tomu se stablecoiny stávají efektivním nástrojem nejen pro obchodování, ale i pro běžné přeshraniční platby. Staly se totiž nejrychlejším způsobem, jak po světě posílat dolary.
Dá se dosavadní tempo růstu stablecoinů udržet, anebo začne stagnovat, jako se to děje v případě hodnoty bitcoinu? Hlavní hlas v budoucnosti stablecoinů zazní od regulace. Jelikož emitent stablecoinů je z definice musí mít kryté jinými aktivy, poroste tlak na to, aby byl transparentní a tento svůj závazek byl schopen i v případě paniky dodržet. Investoři už se v několika nechvalně známých případech spálili, když projekt zkrachoval.
I přes tyto obtíže a pády je však už dnes evidentní, že se po kryptoměnách ujal další geniální vynález. Tato „tvrdá měna“ přemosťuje propast právě mezi kryptem a tradičními financemi.
