Česká republika má nejhustší železniční síť ze všech zemí Evropské unie. Jde však o dědictví minulosti a většina kolejí se hodí spíš k romantickému víkendovému cestování než rychlému spojení mezi důležitými sídly. Pouze třetina tratí je elektrifikovaných a něco přes pětinu dvojkolejných. Právě na těchto hlavních spojnicích přitom provoz stále houstne a jakákoliv mimořádná událost je zcela ochromí. Programové prohlášení vznikající vlády přitom naznačuje, že ani v dalších letech se situace příliš nezlepší.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.