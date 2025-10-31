Je dobré si přečíst programové prohlášení chystané vlády Andreje Babiše. To nejpodstatnější v něm je tvrzení, že bude skvěle. Bohužel možná až za čtyři roky se dozvíte, jestli to byla pravda. Teď se to v něm najít opravdu nedá.
Především je to celé neobyčejně obecné. Pro jistotu. Oni se teď lídři ANO, SPD a Motoristů tváří, jak moc se mají rádi, ale zase tak moc nemají. Spojuje je rivalita vůči stranám dosluhující vlády, snad i vyšší míra populismu, národovectví až nacionalismu a konzervatismu či sklonu k autoritářskému stylu politiky. Ale rozdíly jsou mezi nimi docela značné. A třeba Andrej Babiš a Tomio Okamura jsou si lidsky velmi cizí a jeden druhého v uplynulém volebním období silně kritizovali. Okamura třeba tvrdil, že by ve vládě s trestně stíhaným Babišem neseděl. Ale známe to, politik slibem nikdy nezarmoutí.
