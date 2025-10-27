Americký hvězdný herec George Clooney je naživo stejně nonšalantní sympaťák jako ve svých filmech či reklamách. Dokáže vtipně vyprávět „historky z natáčení“, stejně tak jako přesvědčivě vysvětlit, že americká demokracie má problém, protože Trumpova vláda ohrožuje nezávislost médií.

Předvedl to o víkendu v polské Lodži, kde byl hlavní hvězdou „festivalu idejí“ nazvaného „Hry svobody“, který každý rok už více než dekádu pořádá liberální časopis Liberté. A opravdu nejde o konferenci, ale o třídenní sérii debat, kam si může koupit za rozumnou cenu lístek kdokoliv a přijít se pobavit jak o stavu demokracie, tak ekonomiky nebo kultury, vidět naživo politiky i slavné spisovatele – a letos i jednu hollywoodskou hvězdu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • - Proč přijel George Clooney do Lodži
  • - Proč nechce být prezident USA
  • - Jak může populární tvář pomoci obrodě demokracie
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se