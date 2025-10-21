Možný vstup zbrojního holdingu Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada na amsterdamskou burzu, potažmo formou duálního listingu na pražský parket, je v poslední době ve veřejném prostoru čím dále více diskutovanou záležitostí. O to více v kontextu spekulací ohledně možného odchodu ČEZ v důsledku jeho potenciálního zestátnění. Jedna těžká váha by střídala druhou, byť ČEZ s ohledem na jeho velikost, ziskovost či objemy obchodů nelze zcela nahradit.
Každopádně úvahy managementu CSG stát se veřejně obchodovanou společností velmi rezonují mezi účastníky trhu. Údiv trochu budí zejména spekulace ohledně ocenění celé společnosti. Částka kolem 30 miliard eur, se kterou přišla agentura Bloomberg, je na české poměry ohromující. Po přepočtu to činí zhruba 730 miliard korun, což je více než aktuální tržní kapitalizace ČEZ pohybující se v blízkosti 700 miliard korun.
ČEZ sice v příštích letech bude dle mého odhadu klesat provozní zisk EBITDA do blízkosti 100 miliard korun, nicméně i tak je to výrazně více než anualizovaná EBITDA CSG vycházející z výsledků za první letošní pololetí ve výši zhruba 38 miliard korun. Už na základě tohoto srovnání lehce zdvihám obočí nad výše zmíněným odhadovaným oceněním CSG.
Strnadova CSG se pouští do nového byznysu. Chystá výrobu motorů pro drony. Má k tomu bývalého manažera PBS
Ale nesrovnávejme jablka s hruškami a udělejme si porovnání v rámci zbrojního sektoru. Tento segment je dnes velmi exponovaný, čelí vlivem geopolitické situace výrazné poptávce ze strany vládního sektoru. Zisky zbrojařů rostou, zájem investorů o jejich akcie je značný, akcie se obchodují na vyšších násobcích.
Udělejme si stručný propočet a srovnání. Včetně čistého dluhu se valuace CSG z mého pohledu může dostávat na 21násobek provozní ziskovosti. Jak jsou na tom veřejně obchodovaní globální zbrojaři? Například jak americký Lockheed Martin, tak britský BAE Systems se obchodují za 15násobek letošní očekávané EBITDA, francouzský Safran pak za 19násobek. Byť jsou zde i vyšší hodnoty, respektive extrémy jako Saab (25×) a především Rheinmetall (dokonce 34×), případná veřejná nabídka akcií CSG nemusí být úplně levnou záležitostí, což některé investory může odradit.
Já sám nicméně budu sledovat i ambice, výhled hospodaření společnosti, což ve finále může tlačit násobky na atraktivnější úrovně.
