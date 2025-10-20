Evropská unie představila koncept evropského fondu dlouhodobých investic (ELTIF – European Long-Term Investment Fund) s cílem umožnit širšímu okruhu investorů podílet se na dlouhodobém financování reálné ekonomiky. Nová regulace přináší volnější pravidla, nižší vstupní limity a jednodušší strukturu fondů. Otevírá tak dveře retailovým investorům k dříve těžko dostupným aktivům, jako jsou private equity, private debt či nemovitostní projekty určené výhradně kvalifikovaným investorům. Otázkou stále zůstává, zda se pořád jedná o demokratizaci investic, nebo spíše o dobrý marketing.
V Bruselu to mysleli dobře a na papíře dává nová regulace smysl. Otevřít možnost investovat do kvalitních nelikvidních aktiv může být cestou k vyšší diverzifikaci a výnosům mimo veřejné trhy. Realita je však složitější. Private equity a private debt nejsou standardní finanční aktiva, u nichž lze cenu jednoduše odvodit z tržní kotace. Jejich „fair value“ určuje až trh v momentě skutečné transakce. To znamená, za kolik se dané aktivum reálně prodá nebo koupí. Do té doby je ocenění spíše expertním odhadem, který navíc často zadává sám zadavatel ocenění, tedy správce fondu či investor. To otevírá prostor pro subjektivní interpretaci hodnoty a může zkreslovat vnímané riziko.
Pokusy zabalit nelikvidní investice do struktur s vyšší mírou likvidity tak mohou působit nebezpečně svůdně. Likvidita se totiž nedá uměle vytvořit. Pro nějaká aktiva je typická a pro některá je prostě omezenější. Z tohoto pohledu není správnou cestou snažit se investorům nabízet zdání likvidity tam, kde přirozeně chybí.
ELTIF 2.0 bude testem toho, zda se evropským regulátorům podaří propojit svět institucionálního kapitálu s retailovými investory bez ztráty transparentnosti a dlouhodobého horizontu. V českém prostředí může tento rámec posílit důvěru v alternativní investice, pokud se podaří udržet realistická očekávání ohledně výnosů i likvidity.
Demokratizace kapitálových trhů tedy není o zkracování horizontu či oklikách kolem reality, ale o vzdělávání investorů, aby chápali, do čeho skutečně vstupují a s jakým rizikem.
