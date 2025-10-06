Je pozoruhodné, jak se pozvolna, ale velmi výrazně posunují názory významných investorů ohledně optimálního složení investičního portfolia. Zřejmě si vzpomněli na slova Charlese Darwina: „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ Profesionálními investory ostře sledovaný Michael Hartnett z Bank of America již řadu měsíců ve svých zprávách pravidelně uvádí, že tradiční portfolio 60 procent akcií a 40 procent dluhopisů není pro aktuální podmínky to nejlepší, a navrhuje portfolio složené na čtvrtiny z akcií, dluhopisů, zlata a hotovosti.
Skutečné dění na trzích mu dává za pravdu. Nejenže v roce 2022 takové portfolio ochránilo investory mnohem lépe než tradiční smíšené fondy, ale má i lepší výkonnost například v letošním roce. Investiční šéf banky Morgan Stanley Mike Wilson zase navrhuje k 60 procentům akcií přidat vedle 20 procent dluhopisů i 20 procent zlata. To podle něj chrání proti inflaci a turbulencím.
Významný podíl zlata v portfoliu přitom není nic převratného ani nového. Známý a velice úspěšný investor Harry Browne již před více než 40 lety navrhl tzv. permanentní portfolio, které je složené na čtvrtiny právě z kvalitních akcií, státních dluhopisů, zlata a hotovosti. A je třeba smeknout před jeho prozíravostí. Takový mix totiž od té doby přinesl velice solidní výsledky v podobě zhodnocení překonávajícího inflaci při míře kolísání a rizika, které dokáže tolerovat většina lidí.
Investoři se jeho radami aktuálně příliš neřídí. Například ve zmíněné Bank of America podle Hartnetta drží aktuálně privátní klienti ve zlatě 0,4 procenta, institucionální klienti pak 2,4 procenta majetku. Současné směřování rozpočtové a měnové politiky většiny států je přitom nastaveno směrem, který skoro až připomíná období kolem covidu. Co taková státní expanze způsobila o pár let později, máme v živé paměti. V takových podmínkách je proto zodpovědné diverzifikovat i mimo tradiční akcie a dluhopisy.
