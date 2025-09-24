Když stát zvýší daň z cigaret, budeme čekat, že nám cigarety zlevní? Co u benzinu? Či u „investičního másla“? Vždyť i u piva čekáme – podle populární české legendy –, že „vláda, která zvýší daň z piva, prohraje volby“. A přesto se všude v posledních předvolebních dnech šíří fáma, že zdaněním bytů zlevní byty. Nebo nájmy. Nebo obojí. Porušují se tím ekonomické zákony?
S těmi nájmy je to jednodušší. Takzvané investiční byty nejsou prázdné. Právě proto, že prázdnost je teď strašně drahá (když jsou nájmy vysoké), a tak jsou pronajímány o to víc. Právě tím, že jsou „investiční“, každý investor počítá. Jaké byty přesně mají být zdaněny, se neustále liší slib od slibu, ale i kdyby kvůli dani někdo svůj druhý byt prodal novému vlastníkovi k bydlení, nájemních bytů k dispozici ubude. A nájmy stoupnou ještě víc.
„Aha,“ teď někdo řekne, „tak když ne nájem, tak aspoň byty zlevní, když zdaníme jejich držení!“ Inu, možná tu někdo bude, kdo o tu daň jen nezvýší nájemné (což bude moci, daň je plošná a zvyšují všichni) a byt raději prodá někomu na bydlení (kdo se tak, aspoň podle některých návrhů, dani vyhne). Ale takových bude minimum. Zlevnění by bylo menší, než o kolik zdražují každý rok. A bylo by jen jednorázové. Proti tomu ale stojí dynamický efekt: aby byty zlevňovaly, potřebujeme počet stojících bytů zvyšovat. Ale když zdaníme nějakou investici, bude se té investice stavět méně. Takže nakonec budou byty zdražovat ještě více.
Co říkají studie? Ty, které nalezly zlevnění bytů po zvýšení daní, jsou z míst, kde místní daň zvýšilo jen město (čtvrť), a lidé reagovali tím, že si začali kupovat byt ne tam, ale za humny. Aby se dani vyhnuli. Naše daň ale má být celoplošná, nebude vyhnutí. Z Drážďan nemůže dojíždět každý.
Byty jsou drahé proto, že jich málo přibývá (za poslední rok nejméně) a populace se stěhuje do měst. Ceny křičí „stavějte!“, ale nejpomalejší stavební řízení na světě říká „ne!“. Když bude pod daní méně výhodné je držet, bude se jich i méně stavět. Perpetuum mobile „když byty daněmi zlevníme, bude jich najednou dost“ nefunguje.
