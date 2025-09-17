Americký dolar zatím letos zažívá nejprudší propad od roku 1973. Dolarový index DXY, který měří výkonnost americké měny vůči koši dalších hlavních světových měn, totiž od začátku roku oslabil o 11 procent na aktuálních 97 bodů. Vůči české koruně pak dolar oslabil dokonce o 15 procent na aktuální úroveň kolem 20,60 koruny za dolar. Toto poněkud dramatické znehodnocení klíčové světové rezervní měny má navíc samozřejmě významné implikace pro korunové investory.
Hlavní americký akciový index S&P 500 Total Return, tedy včetně reinvestovaných dividend, od začátku roku připsal velice solidní zhodnocení 13 procent, nicméně po převedení tohoto dolarového výnosu do české měny čeští investoři zjistí, že korunová výkonnost amerického akciového indexu je dokonce záporná na úrovni minus čtyř procent! Na druhou stranu akcie ve zbytku světa si zatím vedou podstatně lépe, když globální index neamerických akcií MSCI All Country World ex-US Total Return připisuje dolarové zhodnocení 26 procent, což odpovídá korunovému zisku na úrovni sedmi procent. Relativní nadvýkonnost neamerických akcií tak zatím v letošním roce činí velice výrazných 11 procentních bodů.
Bude tato rotace z amerických dolarových aktiv do aktiv nedolarových pokračovat i v následujícím období? Domnívám se, že ano. Na základě mého prognostického globálního akciového modelu – Capital Market Assumptions (CMAs) – očekávám, že i v následujících letech bude poměrně výrazná nadvýkonnost neamerických akcií pokračovat, a to konkrétně v průměru o devět procentních bodů ročně v korunovém vyjádření, tedy přibližně ve stejné intenzitě jako v dosavadním průběhu letošního roku.
V modelu přitom vystupují následující klíčové předpoklady. U amerických i neamerických akcií očekávám obdobný průměrný roční růst korporátních zisků, nicméně u valuací amerických akcií (měřeno ukazatelem P/E – poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii) očekávám průměrný roční pokles o čtyři procenta, zatímco u valuací neamerických akcií očekávám jejich relativní stabilitu. Navíc neamerickým akciím v rámci indexu MSCI All Country World ex-US Total Return by měl rovněž výrazně pomoci výrazně vyšší očekávaný dividendový výnos na úrovni tří procent, oproti pouhému jednomu procentu u S&P 500 Total Return. A v neposlední radě by měla korunovému zhodnocení amerických akcií i v následujících letech poměrně výrazně uškodit mnou očekávaná pokračující graduální depreciace americké měny.
